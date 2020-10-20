Первые пациенты поступили во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва»

Два резервных госпиталя, открытых в Москве на время пандемии коронавируса, приняли первых пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного депздрава.

Госпитали в автомобильном торговом центре "Москва" и на ВДНХ были открыты еще весной, однако затем их законсервировали. Решение об открытии временных стационаров было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник 19 октября в связи со значительным увеличением количества заболевших.

Дорастет ли COVID-19 до локдауна?

Как сообщает агентство, госпитали укомплектованы необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, кнопками вызова медиков, рентгенами и томографами. Здесь также есть отдельные палаты интенсивной терапии, однако в сообщении пресс-службы указано, что госпитали предназначены для пациентов в состоянии легкой и средней тяжести.

Стационар на ВДНХ прикреплен к городской клинической больнице № 24, госпиталь в АТЦ "Москва" управляется городской клинической больницей им. С.С. Юдина. Специалисты этих клиник получают информацию о пациенте с помощью электронной системы, каждый заболевший получает личный QR-код, с помощью которого он может получить историю болезни.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Онкология рак больница
ТЕГИ:ГоспитализацияМоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры