Первые пациенты поступили во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва»

Два резервных госпиталя, открытых в Москве на время пандемии коронавируса, приняли первых пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного депздрава.



Госпитали в автомобильном торговом центре "Москва" и на ВДНХ были открыты еще весной, однако затем их законсервировали. Решение об открытии временных стационаров было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник 19 октября в связи со значительным увеличением количества заболевших.