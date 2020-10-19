Собянин: Еще два резервных госпиталя откроются в АТЦ «Москва» и на ВДНХ

Два резервных госпиталя для пациентов к коронавирусной инфекцией в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов с понедельника, 19 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на открытии госпиталя в автоцентре «Москва».

По словам градоначальника, за последнюю неделю ситуация с распространением эпидемии коронавируса складывается сложно. Число ежедневно госпитализируемых пациентов в среднем выросло с 1 тысячи до 1250 тысяч.

По словам Собянина, очевидно, что рост зараженных продолжает увеличиваться.

Открывшиеся резервные госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных, они закреплены за ведущими клиниками города.

Собянин также поблагодарил москвичей за то, что они стали меньше нарушать масочный режим. Около миллиона работников перешли на удаленный режим работы. Пассажиропоток в метро на прошлой неделе снизился на 40 процентов по сравнению в этим же периодом прошлого года.

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Госпитали на Каширском шоссе и ВДНХ оснащены 3,5 тыс. мест. Они были подготовлены к работе еще весной, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

В Москве за последние сутки выявлено 5376 новых случаев коронавирусной инфекции, передает RT.


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияСергей Собянин
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