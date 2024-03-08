Первые «ласточки»: В России заговорили об амнистии для женщин-заключенных
После помилования 52 женщин в России вспомнили о планах по амнистии в 2024 году. Правозащитники поддерживают идею на сажать женщин в СИЗО за преступления небольшой тяжести.
В России помиловали 52 женщин, отбывающих наказание в заключении за нарушение закона. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.
Глава государства помиловал беременных и тех женщин, у кого есть несовершеннолетние дети. Также в числе помилованных женщины-заключенные, родственники которых участвуют в спецоперации, сообщает Ura.ru.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в целом в пользу проведения амнистии в 2024 году. Он заявил, что амнистия является гуманистическим сигналом обществу, сообщает РИА Новости.
По его словам, она давно не проводилась и существует возможность провести её для ряда категорий.
«Надо всё подготовить, и, возможно, получится провести амнистию... Акцент надо делать на женщинах, на детях», - заключил он.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России по амнистии могут освободить женщин, которые были осуждены за нетяжкие преступления, а также беременные и матери с детьми, сообщает Газета.Ru.
Он напомнила, что именно об этом говорили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам депутата, в комитете ознакомились только со стенограммой мероприятия, чтобы «более полно понять, увидеть проект этого документа» и подумать, как расширить этот список.
Останина также добавила, что гуманизация наказания в отношении женщин одобряется и обществом и законодателями.
«Маркс сказал: степень цивилизованности общества определяется культурой по отношению к женщине. Вот в данном случае я, конечно, за амнистию», – заключила депутат.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с Владимиром Путиным предложил вообще не привлекать к уголовной ответственности женщин за преступления небольшой тяжести, а также всех тех, кто впервые совершил подобные правонарушения.
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов согласился с Лебедевым и заявил, что заключение под стражу женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, является страшной ошибкой, заявил в интервью НСН .
«Это очень разумное и правильное предложение, другое дело, что его надо было делать гораздо раньше. В период, когда я возглавлял Совет по правам человека, я неоднократно бывал в СИЗО и встречал там женщин, попавших туда за преступления самой небольшой тяжести. При этом бывало, что эти женщины имели одного или нескольких несовершеннолетних детей. Когда я про эти конкретные случаи рассказывал прокурорам соответствующих регионов, они отвечали: "Не может быть!" К сожалению, может. Это абсолютно дикая ситуация, когда женщин сажают в СИЗО за такие преступления, это страшная ошибка», - сказал Федотов.
Ранее Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщает РИА Новости. Уточняется, что срок ареста установлен до 15 марта. Женщине вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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