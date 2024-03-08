Первые «ласточки»: В России заговорили об амнистии для женщин-заключенных

Глава государства помиловал беременных и тех женщин, у кого есть несовершеннолетние дети. Также в числе помилованных женщины-заключенные, родственники которых участвуют в спецоперации, сообщает Ura.ru.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в целом в пользу проведения амнистии в 2024 году. Он заявил, что амнистия является гуманистическим сигналом обществу, сообщает РИА Новости.

По его словам, она давно не проводилась и существует возможность провести её для ряда категорий.

«Надо всё подготовить, и, возможно, получится провести амнистию... Акцент надо делать на женщинах, на детях», - заключил он.