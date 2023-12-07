Минюст и ФСИН предложили сделать тюремные робы женщин повеселее

В ходе выступления в Совете Федерации он рассказал, что ведомство, вместе с ФСИН, обсуждает вопрос изменения одежды женщин-заключённых «в плане цвета и так далее».

Спискер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала идею «замечательной».

«Никто же не собирается их в шелка одевать, но всё-таки это женщины, они и в тюрьме должны быть женщинами, иначе потом выходят и ведут себя совершенно по-другому», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

