Минюст и ФСИН предложили сделать тюремные робы женщин повеселее

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что тюремные робы в женских колониях сделать менее депрессивными, сообщает РИА Новости.

Матвиенко: Совет Федерации готов подключиться к амнистии для женщин-заключенных

В ходе выступления в Совете Федерации он рассказал, что ведомство, вместе с ФСИН, обсуждает вопрос изменения одежды женщин-заключённых «в плане цвета и так далее».

Спискер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала идею «замечательной».

«Никто же не собирается их в шелка одевать, но всё-таки это женщины, они и в тюрьме должны быть женщинами, иначе потом выходят и ведут себя совершенно по-другому», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания СПЧ допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание, призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Кошелев
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