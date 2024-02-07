ОНК Москвы: Блиновская может пользоваться салоном красоты в СИЗО

Она отметила, что в салоне красоты в СИЗО заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и многое другое. По словам Ботовой, салоном красоты можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом.

Кроме того, член ОНК сообщила, что блогер содержится в четырехместной камере, у нее три соседки. Ботова подчеркнула, что в этой камере есть телевизор, холодильник и душ.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, передает «Радиоточка НСН».

