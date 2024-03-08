Песков пояснил решение президента РФ о помиловании россиянок

Вопрос помилования женщин обсуждали с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). С этим связано подписание указа президента России Владимира Путина о помиловании 52 женщин 8 марта. Так объяснил решение главы государства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — цитирует Пескова RT.

Ранее в России помиловали 52 женщин, отбывающих наказание в заключении за нарушение закона. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, напоминает Tеlegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЖенщиныПомилованиеДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры