Песков пояснил решение президента РФ о помиловании россиянок
Вопрос помилования женщин обсуждали с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). С этим связано подписание указа президента России Владимира Путина о помиловании 52 женщин 8 марта. Так объяснил решение главы государства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — цитирует Пескова RT.
Ранее в России помиловали 52 женщин, отбывающих наказание в заключении за нарушение закона. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, напоминает Tеlegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru