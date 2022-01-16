Четыре случая заболевания «омикроном» зарегистрировали в Свердловской области

«Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заразившимися и кругом их контактов проводятся», - отмечается в сообщении.

В Свердловской области зарегистрировано 205 614 случаев COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. От COVID-19 в регионе погибли 9 745 человек, выздоровели 180 063.

Омикрон-штамм может оказаться для России опаснее, чем для стран Запада, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов

«Есть статистика по Великобритании и США, где количество инфицированных каждый день повышается в 5-6 раз, а количество смертей не пошло вверх. Формально это означает, что инфекция "омикрона" не приводит к такой же летальности, как "дельта". Но проблема в том, что большинство людей в этих странах вакцинированы. А если мы посмотрим на наше богоспасаемое Отечество, где, как минимум, половина людей не вакцинирована, очень может быть, что "омикрон" покажет себя самым неприятным образом. Мы узнаем это в конце января – начале февраля», - отметил профессор Сколтеха.

