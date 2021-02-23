Первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19 прекращено
Первое в России уголовное дело о распространении ложной информации о COVID-19 прекращено в Петербурге. Об этом сообщает 23 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Производство прекратили в связи с отсутствием состава преступления примерно в конце 2020 года», - объяснил собеседник агентства.
Факт подтвердил защитник модератора сообщества во «ВКонтакте» Анны Шушпановой Павел Ясман. В группе была опубликована информация о мужчине с COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке. Сообщалось, что он отправился домой общественным транспортом.
Напомним, дело было возбуждено 3 апреля прошлого года. Его производство СК РФ не комментировал, данные о круге подозреваемых не разглашались.
Это производство о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, стало первым в России после вступления в силу статья 207.1 УК РФ 1 апреля 2020 года. Максимальная мера наказания нарушителю по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН заявил о необходимости бороться с фейковой информацией.
«С фейками бороться всем нам нужно. Если этот поток не остановить, мы не сможем определить ложь от правды. Из-за этого в мире могут случиться очень нехорошие вещи вплоть до ядерной войны», - отметил он.
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