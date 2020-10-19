«Начать с себя»: Киселев высказался о системе выявления фейков в России

Гендиректор МИА «Россия сегодня» посоветовал в эфире НСН самим проверять информацию, а не следить за другими.

Бывшие журналисты «Ведомостей» Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло запустили сервис проверки информации Fakecheck.ru, с его помощью можно определить степень достоверности представленных данных в СМИ и соцсетях. Он будет работать по методике международной сети International Fact-Checking Network. В частности, эта сеть с 2016 году модерирует Фейсбук. Проверяющие на основе отзывов пользователей или по решению экспертов могут пометить некоторый контент как фальшивый.

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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН отнесся к такой инициативе с недоверием.

«Мы уже сталкиваемся с огромным количеством энтузиастов, которые под видом борьбы с фейками сами запускают фейки. Поэтому посмотрим, практика покажет. Сейчас, к сожалению, фейк на фейке сидит и фейком погоняет», - сказал медиаменеджер.

Вместе с тем Киселев отметил, что от ошибок никто не застрахован.

«Ни «Россия сегодня», ни CNN, ни самые уважаемые редакции. Дело не в ошибках, а в отношении к ним внутри редакции. У нас точно ориентир на достоверную информацию, на проверку фактов и я думаю, что это самое важное. Самое важное, что можно сделать – это начать с себя. Следить за кем-то – это само по себе подозрительно», - добавил он.

В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН назвал инициативу бывших журналистов «Ведомостей» хорошей и пообещал ознакомиться с методикой системы подробнее.

«С фейками бороться всем нам нужно. Если этот поток не остановить, мы не сможем определить ложь от правды. Из-за этого в мире могут случиться очень нехорошие вещи вплоть до ядерной войны. Будем надеяться, что система будет работать», - отметил он.

В 2019 году в России ввели ответственность за фейковые новости. Наказание за публикацию фейков предполагает блокировку ресурсов, а также штрафы. Первое нарушение обойдется физическим лицам в сумму до 100 тысяч рублей, а юридическим - до 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НовостиФейкДмитрий Киселев
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