Большинство фейков в 2020 году было связано с COVID-19

YouTube назвали лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Геворкян: фейков много – лишь бы вакцина не оказалась в их числе

Больше половины из недостоверных новостей (60%) была связана с темой коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейков о вакцинации и новогоднем локдауне в России.

Роскомнадзор за год устранил более тысячи фейков о COVID-19 за год, пишут «Известия».



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