Большинство фейков в 2020 году было связано с COVID-19

Больше половины из недостоверных новостей (60%) была связана с темой коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейков о вакцинации и новогоднем локдауне в России.

Роскомнадзор за год устранил более тысячи фейков о COVID-19 за год, пишут «Известия».







