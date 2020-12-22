Большинство фейков в 2020 году было связано с COVID-19
YouTube назвали лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Больше половины из недостоверных новостей (60%) была связана с темой коронавируса, передает РИА Новости.
Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейков о вакцинации и новогоднем локдауне в России.
Роскомнадзор за год устранил более тысячи фейков о COVID-19 за год, пишут «Известия».
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