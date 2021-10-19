«Первая ласточка». Мясников обещает после длинных ноябрьских выходных новые «прелести»
Спад заболеваемости будет к Новому году, сказал НСН Александр Мясников, назвав «дырявым ситом» QR-коды, ПЦР-тесты и другие антиковидные меры.
Длинные ноябрьские выходные не решат проблему с распространением COVID-19 и являются «первой ласточкой» перед более жесткими мерами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. С соответствующей инициативой она обратится 20 октября к Владимиру Путину.
«А что вы хотели? Люди не вакцинируются, уровень вакцинации 30%, а все врачи предсказывали, что если не делать прививки, тяжелая заболеваемость пойдет вверх, будет смертность, и нас подвергнут всем проблемам. Это первая ласточка, а дальше будут все те прелести, на которые мы ругались в первую волну. Вы хотели, чтобы на это просто смотрели? Нет, будут действовать», - сказал Мясников.
При этом он усомнился в эффективности этой меры, указав, когда ожидать спада заболеваемости.
«Другой вопрос, поможет ли это. Да нет, конечно. Сейчас пойдет вверх. Когда пойдет вниз? Отсчитывайте три месяца – к Новому году будет внизу. А еще через три месяца, в конце марта опять пойдет вверх, так коронавирус течет. Каждые полгода скачки – такова его природа, и другие коронавирусы так текут», - объяснил теле-доктор.
По мнению Мясникова, QR-коды и ПЦР-тесты являются «дырявым ситом», а вакцинацию делают неправильно.
«Если те, кто вакцинировался, сделают прививки сегодня, это уже ничему не поможет, потому что только через два месяца будут антитела. Когда будет спадать, конечно, скажут, что это мы победили за счет локдаунов и прочего, а на самом деле мы же проверяли это на Европе и видим, что это не помогает. Пропуска с QR-кодом тоже не помогут, это просто как принуждение к вакцинации. Медицинского значения они не имеют, потому что ПЦР-тесты бывают ложно-отрицательными в 40% случаев. Вакцина в 10% случаев, а часто и в 30% не дает антител, она не на 100% перекрывает, поэтому это такое дырявое сито. Вакцинация решит проблемы тяжелой болезни, но нее ее распространения. От распространения поможет прием вакцины через нос, а то, что мы колем, – это только от тяжелых случаев и смерти», - заключил собеседник НСН.
В мае 2021 года в России уже «удлиняли» выходные. Путин тогда согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно.
Мясников назвал те меры «шаманскими действиями», подчеркнув, что помочь сможет только вакцинация. При этом он положительно отнесся к тому, что россияне отправились на шашлыки вместо того, чтобы сидеть дома.
«Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - пояснил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Собянин ввёл в Москве новые коронавирусные ограничения
- В Москве кафе и магазины стали закрывать из-за нарушений по коронавирусу
- Жириновский раскритиковал слова Эрдогана о «горстке» победителей
- Глава Курской области предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД для москвичей
- Песков: Путин выслушает доклады по ситуации с коронавирусом
- Песков заявил, что администрация президента не планирует уходить на удалёнку
- Армения договорилась с Россией о цене на газ
- В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России
- Песков: Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
- Гендиректору Большого театра Урину сделали операцию на сердце
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru