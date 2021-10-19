«Первая ласточка». Мясников обещает после длинных ноябрьских выходных новые «прелести»

Длинные ноябрьские выходные не решат проблему с распространением COVID-19 и являются «первой ласточкой» перед более жесткими мерами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. С соответствующей инициативой она обратится 20 октября к Владимиру Путину.