«Первая из крепких»: Доля водки среди крепкого алкоголя в России составила 65%

День рождения русской водки отмечается 31 января. В этот день в 1865 году знаменитый химик Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Дробиз заявил, что сегодня водка занимает первое место среди крепких алкогольных напитков в России.

«Водка — главный крепкий напиток. В последние годы рынок водки у нас достаточно стабилен при том, что растет потребление ликеро-водочных изделий, коньяка, виски, рома, джина и текилы. Доля водки в объеме крепкого алкоголя России составляет порядка 65%. При этом Россия — все-таки больше пивная страна, нежели водочная. На пиво и пивные напитки приходится 80% выпиваемого в России алкоголя (8 млрд литров в год), в то же время водки выпивается около 800 млн литров в год», — сказал Дробиз.

При этом собеседник НСН отметил, что сегодня водка близка к той, что была в конце позапрошлого века.

«Замечу, что примерно до 1870-80-х годов в России и в мире пили не водку, а плохо очищенный полугар, дворяне же употребляли настойки, чтобы отбить сивушные запахи. Технологии не позволяли производить очень хорошую очистку получаемой продукции. Отсюда и повальная подагра, которую просто не диагностировали у бедной части населения, и многое другое. В конце XIX века Россия была единственной страной, которая воспользовалась передовыми технологиями и перешла на максимальную очистку спирта — ректификацию. В результате реформы Витте практически во всех крупных городах России были построены за государственный счет более ста заводов по производству спирта и водки. Наша страна первой в мире получила самый чистый крепкий алкогольный напиток», — добавил эксперт.

В заключение Дробиз рассказал, как правильно пить водку, чтобы избежать негативных последствий.

«Никогда не стоит пить больше пяти рюмок крепкого алкоголя. Этого вполне достаточно. Во всем нужно знать меру, в том числе и в водке», — подытожил он.

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