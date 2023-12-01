СМИ: российский виски уже уверенно обходит многие импортные аналоги

Так, в Simple Group рассказали, что на полках российских магазинов уже появились японский, израильский и даже болгарский виски. Президент компании Вениамин Грабар отметил, что многие отечественные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски. Например, компания Ladoga выпускает виски на 100% из российских дистиллятов.

Российский виски на сегодняшний день занимает около половины рынка, однако 48% из них - виски, сделанные из иностранных дистиллятов, сказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил «Радиоточке НСН», что самое главное в виски - выдержка напитка, а страна-производитель не имеет особого значения.

