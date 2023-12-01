СМИ: российский виски уже уверенно обходит многие импортные аналоги
Производители российского виски рассказали, что отечественный напиток уверенно обходит по качеству многие импортные аналоги, пишет РИА Новости.
Так, в Simple Group рассказали, что на полках российских магазинов уже появились японский, израильский и даже болгарский виски. Президент компании Вениамин Грабар отметил, что многие отечественные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски. Например, компания Ladoga выпускает виски на 100% из российских дистиллятов.
Российский виски на сегодняшний день занимает около половины рынка, однако 48% из них - виски, сделанные из иностранных дистиллятов, сказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил «Радиоточке НСН», что самое главное в виски - выдержка напитка, а страна-производитель не имеет особого значения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru