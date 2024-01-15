Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет

Следственный комитет в 2023 году направил в суд на 62% больше дел об экстремизме

Один горняк погиб в результате прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная»

В России впервые за десять лет начало расти число людей с алкогольной зависимостью

Основную соперницу Трампа на праймериз уличили в тратах на люксовые отели

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