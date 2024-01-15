Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
В России впервые за 10 лет начало расти количество людей с алкогольной зависимостью, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.
По данным Росстата, с 2010 по 2021 год число россиян с алкогольной зависимостью сократилось вдвое, со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако уже в 2022 году стало 54 200 таких пациентов, причем 12 900 из них - с алкогольным психозом.
Это произошло на фоне тяжелой геополитической ситуации в мире, социально-экономических потрясений и пандемии, считают эксперты.
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что уход из России алкогольного концерна Pernod Ricard не скажется на ценах на его продукцию, которую продолжат завозить через параллельный импорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru