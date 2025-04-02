Проверки танкерного флота проводятся в РФ после ЧП в Черном море в декабре

Глава надзорного ведомства констатировал, что устранять последствия аварии первыми начали волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. В дальнейшем президенту России было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По словам Краснова, сейчас осуществляется контроль утилизации загрязненных грунтов и подъема затонувших танкеров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо работ на побережье Краснодарского края сейчас повторно обследуют и очищают от пятен мазута береговую линию Крыма.

