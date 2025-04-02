Проверки танкерного флота проводятся в РФ после ЧП в Черном море в декабре

Масштабная ревизия отечественного флота танкеров проводится в России после катастрофы двух судов и разлива топлива в Керченском проливе в середине декабря 2024 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.

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Глава надзорного ведомства констатировал, что устранять последствия аварии первыми начали волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. В дальнейшем президенту России было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По словам Краснова, сейчас осуществляется контроль утилизации загрязненных грунтов и подъема затонувших танкеров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо работ на побережье Краснодарского края сейчас повторно обследуют и очищают от пятен мазута береговую линию Крыма.

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ФОТО: Минтранс РФ
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