Проверки танкерного флота проводятся в РФ после ЧП в Черном море в декабре
Масштабная ревизия отечественного флота танкеров проводится в России после катастрофы двух судов и разлива топлива в Керченском проливе в середине декабря 2024 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.
Глава надзорного ведомства констатировал, что устранять последствия аварии первыми начали волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. В дальнейшем президенту России было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.
По словам Краснова, сейчас осуществляется контроль утилизации загрязненных грунтов и подъема затонувших танкеров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо работ на побережье Краснодарского края сейчас повторно обследуют и очищают от пятен мазута береговую линию Крыма.
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