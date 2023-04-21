«Персональный СтопХам»: В автомобильном союзе назвали протестом разбитый Rolls-Royce
Людей раздражает, что чиновники не платят за парковку, клея бумажки на номера и открывая багажники, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Прохожий разбил Rolls-Royce в центре Москвы в качестве протеста, предположил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью НСН. По его мнению, простых людей раздражает то, что состоятельные россияне не платят за парковку.
Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что пьяный прохожий разбил Rolls-Royce с помощью самокатов в центре Москвы. Инцидент произошел у Нового Арбата. Отмечается, что злоумышленник ударил по лобовому стеклу иномарки несколько раз, после чего его задержали сотрудники ДПС. Ян Хайцеэр отметил, что мужчине как минимум грозит условный срок.
«Если автомобиль по КАСКО застрахован, то все выплатят, а с парнем будет суд. То, что он сделал – это понятно. Это такой протест. Не исключаю, что это может повториться и здесь надо бы задуматься и сделать что-то с парковками более правильное. А водителям лимузинов и чиновничьих автомобилей не наглеть таким образом, чтобы они раздражали людей. Они очень серьезный раздражающий фактор: все эти открытые багажники, бумажки на номерах. Не можете заплатить – увольте водителя и ездите на метро. Думаю, что это персональный СтопХам, не подумавший, что камеры его отследят и поймают», - сказал Хайцеэр.
По его словам, мужчине как минимум грозит условный срок. Хайцеэр отметил, что ущерб от разбитого лобового стекла автомобиля будет превышать миллион рублей.
«То, что он сделал – незаконно. Под это можно подвести статью и административного, и уголовного кодекса. Ущерб там наверняка будет более миллиона рублей. Он может попасть на оплату и, как минимум, на условный срок… Если он все же не пойдет с владельцем на мировую», - резюмировал Хайцеэр.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил в интервью «Радиоточке НСН», что детали для Rolls-Royce изготавливаются под заказ, из-за чего владелец пострадавшего авто столкнется с их дефицитом.
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