«Персональный СтопХам»: В автомобильном союзе назвали протестом разбитый Rolls-Royce

«Если автомобиль по КАСКО застрахован, то все выплатят, а с парнем будет суд. То, что он сделал – это понятно. Это такой протест. Не исключаю, что это может повториться и здесь надо бы задуматься и сделать что-то с парковками более правильное. А водителям лимузинов и чиновничьих автомобилей не наглеть таким образом, чтобы они раздражали людей. Они очень серьезный раздражающий фактор: все эти открытые багажники, бумажки на номерах. Не можете заплатить – увольте водителя и ездите на метро. Думаю, что это персональный СтопХам, не подумавший, что камеры его отследят и поймают», - сказал Хайцеэр.

По его словам, мужчине как минимум грозит условный срок. Хайцеэр отметил, что ущерб от разбитого лобового стекла автомобиля будет превышать миллион рублей.

«То, что он сделал – незаконно. Под это можно подвести статью и административного, и уголовного кодекса. Ущерб там наверняка будет более миллиона рублей. Он может попасть на оплату и, как минимум, на условный срок… Если он все же не пойдет с владельцем на мировую», - резюмировал Хайцеэр.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил в интервью «Радиоточке НСН», что детали для Rolls-Royce изготавливаются под заказ, из-за чего владелец пострадавшего авто столкнется с их дефицитом.

