В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
В России ужесточили правила назначения исправительных работ: теперь на них могут рассчитывать только осужденные с официальной работой, сообщает «Коммерсант».
Для всех остальных альтернативой станут принудительные работы в специализированных центрах. Авторы инициативы ссылаются на проблему асоциального поведения и уклонения от трудоустройства среди приговоренных. Правозащитники же видят в этом стимул для обвиняемых искать работу до суда.
Несмотря на ужесточение, юристы напоминают, что оба вида работ — все же предпочтительнее тюрьмы. Как считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян, закон создает «более гуманную альтернативу лишению свободы».
Ранее Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших осужденных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных
- По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
- В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
- СМИ: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером
- Генпрокуратура РФ подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска
- У Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм
- Калининградский губернатор ответил на слова о блокаде
- СМИ: Союзники США обсуждают корректировку инициативы Трампа по Совету мира
- Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике
- «Газпром нефть» подтвердила планы продать долю в сербской NIS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru