В РФ вступил в силу запрет на исправительные работы для безработных осужденных

В России ужесточили правила назначения исправительных работ: теперь на них могут рассчитывать только осужденные с официальной работой, сообщает «Коммерсант».

Для всех остальных альтернативой станут принудительные работы в специализированных центрах. Авторы инициативы ссылаются на проблему асоциального поведения и уклонения от трудоустройства среди приговоренных. Правозащитники же видят в этом стимул для обвиняемых искать работу до суда.

Несмотря на ужесточение, юристы напоминают, что оба вида работ — все же предпочтительнее тюрьмы. Как считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян, закон создает «более гуманную альтернативу лишению свободы».

Ранее Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших осужденных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

