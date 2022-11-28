«Определитесь, господа!»: Сдерживание автомобилизации через парковки назвали ошибкой

Государство стимулирует граждан к покупке автомобиля, дает кредиты, в то же время власти хотят ограничить рост автомобилизации - такие действия не поддаются логике, отметил в эфире НСН Виктор Похмелкин.

Рекомендации Минтранса для регионов по организации парковок загоняют людей в угол, покупать машину, чтобы на ней не ездить – это неправильно, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.

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Накануне Минтранс РФ опубликовал рекомендации для регионов по организации парковок. Они, в частности, предусматривают сокращение парковочных мест внутри кварталов и вдоль дорог, в том числе для местных жителей, за счет создания внеуличных автостоянок и гаражей. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ». При этом чиновники неофициально называют рекомендации сигналом «об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Виктор Похмелкин отметил, что издание таких рекомендаций от имени Минтранса является ошибкой.

«С одной стороны, государство говорит: покупайте машины, вот вам кредиты, европейские бренды уходят, давайте китайские и иранские завезем… "Покупайте, это важно и для российского автопрома!" С другой стороны, они хотят ограничить рост автомобилизации. Вы как-то определитесь, господа. Падение автомобильного рынка - ситуация нехорошая. Получается, что людей загоняют в угол. Покупать машину, чтобы на ней не ездить – это неправильно и вредно для самого автомобиля. Боюсь, что некоторые регионы будут слепо этому следовать и из этого ничего хорошего не получится. Или, наоборот, будут игнорировать, а тогда это снизит авторитет подобного рода действий, исходящих из федерального органа. В любом случае, издание таких рекомендаций от имени органа госвласти – это ошибка», - сказал Похмелкин.

Он отметил, что практически все крупные города России ввели плату за парковку в центре города. При этом Похмелкин указал, что у регионов не хватит денег на то, чтобы строить парковки и гаражи, как говорится в рекомендациях Минтранса.

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«Ситуация везде разная. Конечно, в крупных городах существует проблема парковок. Уже многие российские субъекты ввели у себя плату за парковку в центре города, это касается практически всех крупных городов. Насколько я понимаю, в регионах не до конца дошли до платы за парковку. Само по себе это хорошо и красиво: строить паркинги, парковки и гаражи… Но на все это нужны деньги. А средств этих в регионах сегодня, к сожалению, серьезно не хватает. Тут с Москвой сравнивать нечего. При этом плата за парковку во многих регионах существенно отличается от московских стандартов. Те деньги, которые сегодня требует Москва от тех, кто пытается в центре припарковаться, совершенно немыслимы для подавляющего большинства российских регионов», - резюмировал Похмелкин.

Ранее опрос, проведенный Quto.ru и Motor среди 2520 автомобилистов, показал, что большинство российских водителей не готовы отказаться от личного транспорта ни при каких обстоятельствах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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