В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации

Для выполнения задачи нацпроекта — войти в топ-25 стран по плотности роботизации — РФ необходимо увеличить парк промышленных роботов с нынешних 13 тысяч до 123 тысяч к 2030 году. Как показывает работа Кропочевой, это может привести к значительному росту производительности труда (более 25%) и увеличению зарплат квалифицированных рабочих на 11,5%.

При этом рост зарплат может быть как следствием, так и причиной автоматизации (удорожание труда делает роботов относительно выгоднее). Позитивный эффект для работников проявляется в основном в тех регионах, где уже есть сильная промышленная база - Калужская, Самарская области.

Статистически значимая связь прослеживается именно с зарплатами рабочих ручного труда, что говорит о модели «комплементарности» человека и машины, а не полного замещения.

Российские разработчики не смогут заменить импортных роботов без господдержки, заявил НСН разработчик робота «Федор», глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

