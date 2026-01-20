В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
Исследование научного сотрудника лаборатории математического моделирования экономических процессов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Маргариты Кропочевой выявило потенциал роботизации для роста российской экономики, сообщает Forbes.
Для выполнения задачи нацпроекта — войти в топ-25 стран по плотности роботизации — РФ необходимо увеличить парк промышленных роботов с нынешних 13 тысяч до 123 тысяч к 2030 году. Как показывает работа Кропочевой, это может привести к значительному росту производительности труда (более 25%) и увеличению зарплат квалифицированных рабочих на 11,5%.
При этом рост зарплат может быть как следствием, так и причиной автоматизации (удорожание труда делает роботов относительно выгоднее). Позитивный эффект для работников проявляется в основном в тех регионах, где уже есть сильная промышленная база - Калужская, Самарская области.
Статистически значимая связь прослеживается именно с зарплатами рабочих ручного труда, что говорит о модели «комплементарности» человека и машины, а не полного замещения.
Российские разработчики не смогут заменить импортных роботов без господдержки, заявил НСН разработчик робота «Федор», глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации
- СМИ: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером
- Генпрокуратура РФ подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска
- У Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм
- Калининградский губернатор ответил на слова о блокаде
- СМИ: Союзники США обсуждают корректировку инициативы Трампа по Совету мира
- Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике
- «Газпром нефть» подтвердила планы продать долю в сербской NIS
- В Польше определения «муж» и «жена» сменят на «первый супруг» и «второй супруг»
- Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 41
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru