В Институте Гайдара спрогнозировали рост зарплат в промышленности за счет роботизации

Исследование научного сотрудника лаборатории математического моделирования экономических процессов Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Маргариты Кропочевой выявило потенциал роботизации для роста российской экономики, сообщает Forbes.

Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?

Для выполнения задачи нацпроекта — войти в топ-25 стран по плотности роботизации — РФ необходимо увеличить парк промышленных роботов с нынешних 13 тысяч до 123 тысяч к 2030 году. Как показывает работа Кропочевой, это может привести к значительному росту производительности труда (более 25%) и увеличению зарплат квалифицированных рабочих на 11,5%.

При этом рост зарплат может быть как следствием, так и причиной автоматизации (удорожание труда делает роботов относительно выгоднее). Позитивный эффект для работников проявляется в основном в тех регионах, где уже есть сильная промышленная база - Калужская, Самарская области.

Статистически значимая связь прослеживается именно с зарплатами рабочих ручного труда, что говорит о модели «комплементарности» человека и машины, а не полного замещения.

Российские разработчики не смогут заменить импортных роботов без господдержки, заявил НСН разработчик робота «Федор», глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
