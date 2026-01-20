По Земле ударило облако плазмы от вспышки на Солнце
20 января 202602:01
Облако плазмы от вспышки на Солнце класса X ударило по Земле, сообщают «Известия» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Его скорость составила около 1,7 тыс. км/с.
Кроме того, у Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
