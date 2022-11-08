«Пережиток СССР»: Миграционный учет в России призвали изменить
Мигранты вынуждены прибегать к незаконным способам постановки на учет, так как зачастую они не могут найти принимающую сторону, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Миграционный учет является большой проблемой для мигрантов в России, многих иностранцев хозяева квартир отказываются ставить на такой учет, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Сейчас главная проблема – это миграционный учет. Достаточно долгое время было принято с помощью посредников, не совсем законными путями, вставать на миграционный учет. Механизм не совсем правильный. Например, иностранец приехал в Россию, он должен встать на учет, но не может этого сделать сам. То есть, на этот учет иностранцев ставит принимающая сторона. Это некий такой пережиток СССР. Согласно нашим исследованием, 75% мигрантов живут на квартирах, а большое количество хозяев их ставить отказывается. Иностранцы вследствие идут куда-то покупать», - сказал Коженов.
Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.
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