«Пережиток СССР»: Миграционный учет в России призвали изменить

«Сейчас главная проблема – это миграционный учет. Достаточно долгое время было принято с помощью посредников, не совсем законными путями, вставать на миграционный учет. Механизм не совсем правильный. Например, иностранец приехал в Россию, он должен встать на учет, но не может этого сделать сам. То есть, на этот учет иностранцев ставит принимающая сторона. Это некий такой пережиток СССР. Согласно нашим исследованием, 75% мигрантов живут на квартирах, а большое количество хозяев их ставить отказывается. Иностранцы вследствие идут куда-то покупать», - сказал Коженов.

Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.

