В Федерации мигрантов объяснили рассылку повесток иностранным гражданам
Иностранцев могли вызывать в военкомат, если они имеют и российское гражданство, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Иностранцы, которые имеют российское гражданство, могли получать повестки в военкомат как граждане России, однако никого из них не мобилизовали, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Иностранных граждан принудительно не могут забрать ни при каком раскладе. У нас много иностранцев, у которых и свое гражданство, и российское. Соответственно, их могут вызвать в военкомат как граждан России. Так как частичная мобилизация распространялась на людей с опытом военной службы первой категории, то никого не забрали. Может быть, конечно, человек был профессионалом у себя на родине, получил российское гражданство, военкомат поставил его на учет, тогда разумно, что его призывают. При этом иностранец может без проблем поступить на военную службу, есть открытые пункты призыва. Он приходит, анкетируется и неделю ему нужно ждать, когда пройдут все проверки», - сказал Коженов.
Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН отмечал, что порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный.
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