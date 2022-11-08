«Хорошо поздороваться»: В Федерации мигрантов рассказали о получении гражданства для украинцев
Люди в Средней Азии мечтали бы о таком легком получении российского паспорта, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Порядок получения российского паспорта для граждан Украины максимально комфортный, им достаточно прийти и «хорошо поздороваться», рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Они максимально незаметны, мгновенно ассимилируются (украинцы - ред. НСН). Не воспринимаю, что это другое государство. У нас огромные исторические связи, это абсолютно такие же люди, как наши граждане. Сейчас у них максимально комфортный порядок получения документов. Как мы шутим: надо прийти, хорошо поздороваться и получить паспорт. Очереди почти все ликвидированы, сотрудники МВД справляются быстро и в сроки. Люди в Средней Азии мечтали бы о таком, но пока этого нет», - сказал Коженов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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