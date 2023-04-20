«Переводят стрелки»: Депутат ГД назвал инициативы Паслера по отлову бродячих псов популистскими
Власти оставили без ответа 750 жалоб на стаи бездомных животных, сказал НСН Владимир Бурматов.
Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что оренбургские власти занимаются переводом стрелок и проблему с бездомными животными не решают.
Оренбургский губернатор предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять агрессивных животных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять бродячих собак после смертельного нападения животных на людей. Согласно инициативе главы региона, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных. Кроме того, животных могут разрешить кратковременно содержать в специально созданных муниципальных приютах. Бурматов назвал инициативу популистской и упрекнул власти в бездействии.
«Чтобы как-то продемонстрировать гражданам имитацию бурной деятельности, делают такое заявление. Им же надо снять с себя ответственность и перевести стрелки. Именно этим они и занимаются. Расцениваю инициативу оренбургских властей популистской. Это абсолютно недопустимый ход, потому что на протяжении нескольких лет они не принимали мер по урегулированию численности бездомных животных, что подтверждено прокуратурой и Следственным комитетом. У них нет муниципальных приютов, не было нормального отлова животных. По данным прокуратуры, 750 обращений оренбуржцев на стаи бездомных животных оставлены без ответа. Они их игнорировали! Агрессивных животных оставляли на улице», - сказал Бурматов.
Собеседник НСН отметил, что власти региона должны были ввести режим ЧС в Оренбурге.
«Арестовали накануне начальника управления ЖКХ города, допросили вице-мэра. Понятно, к чему идет. Дальше будет отвечать вся цепочка за устроенный саботаж. Граждане от них ждут решения проблемы, но место введения режима ЧС, жесткой реакции, исправления собственных ошибок мы видим популистские инициативы, которые ни к чему не приведут», - резюмировал Бурматов.
Ранее Бурматов заявил НСН, что регионам сегодня переданы большие полномочия в части регулирования численности бездомных животных. Они могут оставлять их в приютах, определять места выпуска, могут наказывать людей за самовыгул, проводить программы стерилизации. В Оренбургской области этим не занимались.
16 апреля в Оренбурге бродячие собаки загрызли мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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