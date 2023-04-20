«Переводят стрелки»: Депутат ГД назвал инициативы Паслера по отлову бродячих псов популистскими

Собеседник НСН отметил, что власти региона должны были ввести режим ЧС в Оренбурге.

«Арестовали накануне начальника управления ЖКХ города, допросили вице-мэра. Понятно, к чему идет. Дальше будет отвечать вся цепочка за устроенный саботаж. Граждане от них ждут решения проблемы, но место введения режима ЧС, жесткой реакции, исправления собственных ошибок мы видим популистские инициативы, которые ни к чему не приведут», - резюмировал Бурматов.

Ранее Бурматов заявил НСН, что регионам сегодня переданы большие полномочия в части регулирования численности бездомных животных. Они могут оставлять их в приютах, определять места выпуска, могут наказывать людей за самовыгул, проводить программы стерилизации. В Оренбургской области этим не занимались.

16 апреля в Оренбурге бродячие собаки загрызли мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

