Оренбургский губернатор предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять агрессивных животных
Глава Оренбургской области Денис Паслер предложил региональным депутатам направить в Госдуму инициативу законопроекта о гуманном усыплении бездомных и домашних животных, проявляющих агрессию. Об этом сообщили в правительстве области.
Губернатор направил в Заксобрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Так, предлагается предоставить региональным органам власти возможность дополнительного регулирования в этой сфере, разрешить создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания, если на территориях нет полноценных приютов для животных. Кроме того, владельцев хотят обязать регистрировать своих питомцев для снижения количества безнадзорных животных и повышения ответственности граждан.
«Одно из важнейших новшеств – закрепить в законе возможность гуманно усыплять бродячих и домашних животных, если они проявляют агрессию ... и несут угрозу ... жизни и безопасности», — указали в правительстве Оренбуржья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru