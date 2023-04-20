Оренбургский губернатор предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять агрессивных животных

Губернатор направил в Заксобрание региона предложения по внесению изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Так, предлагается предоставить региональным органам власти возможность дополнительного регулирования в этой сфере, разрешить создавать в муниципалитетах приюты кратковременного содержания, если на территориях нет полноценных приютов для животных. Кроме того, владельцев хотят обязать регистрировать своих питомцев для снижения количества безнадзорных животных и повышения ответственности граждан.

«Одно из важнейших новшеств – закрепить в законе возможность гуманно усыплять бродячих и домашних животных, если они проявляют агрессию ... и несут угрозу ... жизни и безопасности», — указали в правительстве Оренбуржья.

