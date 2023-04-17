«Преступная халатность»: В Госдуме требуют наказать чиновников за гибель мальчика в Оренбурге
Решение о выпуске бездомной собаки должно проходить через заключение ветеринара, что животное неагрессивное, сказал НСН Владимир Бурматов.
Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что оренбургские власти не занимались вопросами бездомных животных и виновные должны понести уголовное наказание.
16 апреля в Оренбурге бродячие собаки загрызли мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 17 апреля мэрия Оренбурга отчиталась, что собак отловили, но через три недели их снова отпустят на улице. Власти уточнили, что три собаки были с бирками, они не подлежат изъятию и должны жить в привычной среде обитания. Еще четыре собаки, которых нашли на той же улице, должны стерилизовать, установить бирку и тоже вернуть обратно. Бурматов сказал, что заключение на выпуск бездомной собаки должен давать ветеринар.
«Считаю, что совершено уголовное преступление должностными лицами, которое может быть квалифицировано как халатность и нецелевое использование бюджетных средств. Потому что контракты (на отлов и содержание животных) там заключались, деньги выделялись, надо смотреть в чей карман они уходили. Мы направили депутатские запросы в СК, прокуратуру. Регионам сегодня переданы большие полномочия в части регулирования численности бездомных животных. Они могут оставлять их в приютах, определять места выпуска, могут наказывать людей за самовыгул, проводить программы стерилизации. В Оренбургской области этим не занимались от слова совсем», - сказал Бурматов.
Собеседник НСН отметил, что в Оренбурге уже случались нападения бездомных собак на людей, но власти на жалобы не реагировали.
«В Оренбурге, к сожалению, это не первое нападение. Аналогичный случай был 2 года назад. Тогда собаки напали на девочку, но она, к счастью, выжила. Была прокурорская проверка по этому поводу, выявившая факты бездействия местных властей в отношении бездомных животных. Выяснилось, что за год в городе было 750 обращений от граждан к чиновникам с просьбой решить проблему, но они остались без внимания. Прокурор области тогда заявил, что нужны уголовные дела в отношении должностных лиц. Прошло два года. Что поменялось? В лучшую сторону ничего. Ни один приют не построили, систему не выстроили. А самое главное их преступление заключается в том, что часть собак они не отлавливали вообще, а тех, кого отлавливали возвращали потом на улицу, несмотря на то, что они агрессивные. Решение о выпуске собаки должно проходить через заключение ветеринара, что животное неагрессивное. Здесь было явное нарушение. Просто выкидывали собак», - резюмировал Бурматов.
Ранее Владимир Бурматов говорил НСН о необходимости ввести в Россию регистрацию домашних животных.
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