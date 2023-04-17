«Преступная халатность»: В Госдуме требуют наказать чиновников за гибель мальчика в Оренбурге

Собеседник НСН отметил, что в Оренбурге уже случались нападения бездомных собак на людей, но власти на жалобы не реагировали.

«В Оренбурге, к сожалению, это не первое нападение. Аналогичный случай был 2 года назад. Тогда собаки напали на девочку, но она, к счастью, выжила. Была прокурорская проверка по этому поводу, выявившая факты бездействия местных властей в отношении бездомных животных. Выяснилось, что за год в городе было 750 обращений от граждан к чиновникам с просьбой решить проблему, но они остались без внимания. Прокурор области тогда заявил, что нужны уголовные дела в отношении должностных лиц. Прошло два года. Что поменялось? В лучшую сторону ничего. Ни один приют не построили, систему не выстроили. А самое главное их преступление заключается в том, что часть собак они не отлавливали вообще, а тех, кого отлавливали возвращали потом на улицу, несмотря на то, что они агрессивные. Решение о выпуске собаки должно проходить через заключение ветеринара, что животное неагрессивное. Здесь было явное нарушение. Просто выкидывали собак», - резюмировал Бурматов.

Ранее Владимир Бурматов говорил НСН о необходимости ввести в Россию регистрацию домашних животных.

