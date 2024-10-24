Перетянуть в «жизнь»: В Госдуме выступили против запрета соцсетей для детей

В России не следует запрещать пользоваться соцсетями детям младше 15 лет, как это хотят сделать в Норвегии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН. По его словам, вместо запрета в стране нужно разработать подход «гигиены соцсетей».

Власти Норвегии запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет, заявил ранее премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Сейчас в Норвегии соцсети запрещены для детей до 13 лет. Стере считает, что политики должны защитить детей от вредного контента в социальных сетях и «власти алгоритмов». Ющенко отметил, что в РФ нет необходимости вводить подобный запрет.