Перетянуть в «жизнь»: В Госдуме выступили против запрета соцсетей для детей
Необходимо увеличить расходы на образование и его качество, чтобы молодежь переходила из виртуальной жизни в интересную реальную, отметил в эфире НСН депутат Александр Ющенко.
В России не следует запрещать пользоваться соцсетями детям младше 15 лет, как это хотят сделать в Норвегии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН. По его словам, вместо запрета в стране нужно разработать подход «гигиены соцсетей».
Власти Норвегии запретят пользоваться соцсетями детям младше 15 лет, заявил ранее премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Сейчас в Норвегии соцсети запрещены для детей до 13 лет. Стере считает, что политики должны защитить детей от вредного контента в социальных сетях и «власти алгоритмов». Ющенко отметил, что в РФ нет необходимости вводить подобный запрет.
«У нас должен быть свой подход эстетичной гигиены соцсетей в отношении детей. Надо разрабатывать свои правила и рамки, может быть, даже посмотреть мировой опыт. Но если сегодня идет засилье соцсетей, оболванивание, манипуляция в отношении взрослых людей, то что говорить о детях… Поэтому, конечно, необходимо вносить предложения, обсуждать и найти определенные действия, которые приведут в порядок ту размноженность соцсетей, которая сегодня происходит в мире. Норвегия идет своим путем, у нас должен быть свой путь. Можно запретить с 13-15 лет, но вопрос, как это привести в правоприменительную практику», – сказал Ющенко.
При этом, по его мнению, сегодня соцсети превратились в центр манипуляции.
«С моей личной точки зрения, соцсетям вообще нельзя доверять. Они изначально являются инструментом для коммуникации, знакомства, обсуждения. Сегодня это превратилось в какую-то определенную гигантскую сеть, которая является центром манипуляции, зачастую с информацией, проплаченной определенными заказчиками. Это, действительно, очень большая проблема», – указал собеседник НСН.
Депутат отметил, что необходимо увеличить расходы на образование и его качество, чтобы молодежь переходила из виртуальной жизни в интересную реальную.
«Это должен быть системный государственный вопрос. В том числе и повышение расходов на образование, повышение качества образования. И таким образом перетягивание людей, молодежи из виртуальной жизни в реальную, насыщенную качественным образованием, высокой духовной культурой, которая будет гораздо интереснее и привлекательнее, чем соцсети», – добавил Ющенко.
Ранее детский психолог Наталья Наумова в разговоре с НСН отметила, что количество друзей в соцсетях нельзя считать показателем состояния ребенка, однако следует обращать внимание на посты подростка, передает «Радиоточка НСН».
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