ВОЗ: В мире стало больше подростков с зависимостью от соцсетей

В частности, в документе уточняется, что если в 2018 году этот показатель составлял 7%, то в 2022 году уже 11%. Это выяснилось в ходе опроса почти 280 тысяч подростков в возрасте от 11 до 15 лет, который ВОЗ провела в 44 странах Европы, Средней Азии и в Канаде.

Исследователи отметили, что зависимости от соцсетей чаще подвержены девочки - 13% против 9% у мальчиков. При мальчишки больше страдают зависимостью от компьютерных игр — 16% против 7%.

В ВОЗ указали, что из-за зависимости подростки не способны или плохо контролируют время нахождения в соцсетях, а также испытывают тревогу и раздражение из-за отсутствия возможности зайти в свои аккаунты. Кроме того, они пренебрегают другими делами.

Ранее Минздрав и Роспотребнадзор поддержали новый законопроект, предполагающий введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети занимаются курением, сообщает «Свободная пресса».

