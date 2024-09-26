ВОЗ: В мире стало больше подростков с зависимостью от соцсетей
Примерно каждый деcятый подросток в мире страдает зависимостью от социальных сетей. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здоровья (ВОЗ) «Подростки, экраны и психическое здоровье».
В частности, в документе уточняется, что если в 2018 году этот показатель составлял 7%, то в 2022 году уже 11%. Это выяснилось в ходе опроса почти 280 тысяч подростков в возрасте от 11 до 15 лет, который ВОЗ провела в 44 странах Европы, Средней Азии и в Канаде.
Исследователи отметили, что зависимости от соцсетей чаще подвержены девочки - 13% против 9% у мальчиков. При мальчишки больше страдают зависимостью от компьютерных игр — 16% против 7%.
В ВОЗ указали, что из-за зависимости подростки не способны или плохо контролируют время нахождения в соцсетях, а также испытывают тревогу и раздражение из-за отсутствия возможности зайти в свои аккаунты. Кроме того, они пренебрегают другими делами.
Ранее Минздрав и Роспотребнадзор поддержали новый законопроект, предполагающий введение штрафов для родителей, чьи несовершеннолетние дети занимаются курением, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru