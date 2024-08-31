В Бразилии запретили соцсеть X

Так, согласно решению суда Google и Apple обязаны будут удалить приложение X из Google Play и App Store в течение пяти дней.

Кроме того, граждан страны и компании будут штрафовать за использование VPN с целью доступа к соцсети на 50 тысяч реалов (более восьми миллионов рублей).

Скандал начался в апреле этого года. Власти Бразилии требовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

