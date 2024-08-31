В Бразилии запретили соцсеть X
Верховный суд Бразилии постановил заблокировать соцсеть X и запретить ее деятельность на территории страны, сообщает Globo.
Так, согласно решению суда Google и Apple обязаны будут удалить приложение X из Google Play и App Store в течение пяти дней.
Кроме того, граждан страны и компании будут штрафовать за использование VPN с целью доступа к соцсети на 50 тысяч реалов (более восьми миллионов рублей).
Скандал начался в апреле этого года. Власти Бразилии требовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru