«Перетягивание каната»: Производители алкоголя назвали неизбежным подорожание водки
В России 25% нелегального оборота и глупо поднимать акциз, однако это происходит каждый год, сказал в эфире НСН Игорь Косарев.
Увеличение минимальных розничных цен на водку связано с повышением акцизов и инфляцией, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Ранее Минфин предложил с 1 января повысить минимальную розничную цену на водку до 281 рубля за полулитровую бутылку с нынешних 261 рубля, а на коньяк – с 480 до 517 рублей.
«Это сделано для того, чтобы нельзя было легально продавать нелегальную водку. Есть минимальная розничная цена, ниже нее легальной водки быть не может. Если на полке предлагают цену 240, это значит, что они не заплатили налоги. С 2023 года акциз повышается на 4%, кроме того, из-за инфляции в этом году бутылка, этикетка, пробка и логистика стали стоить гораздо дороже. Учитывая увеличение себестоимости и после тщательных ее подсчетов, было предложено поднять МРЦ на 6,9%. Компании не зарабатывают на водке, которая была 261, а будет 281, но задача крупных легальных компаний - уменьшить потребление нелегального продукта», - сказал Косарев.
По его словам, нелегальный оборот водки сейчас составляет около 25%, при этом повышение акцизов только ухудшает ситуацию.
«Мы не заинтересованы, чтобы легальная водка стоила дорого, иначе будет продаваться нелегальная. Ты должен держать цены максимально низко, а государство определяет акциз. Учитывая, что у нас 25% нелегального оборота, казалось бы, глупо поднимать акциз. Давай, ты добьешься 90-95% легальности, потом поднимай акциз. Однако поговорить по этому поводу не удается и в течение последних четырех-пяти лет акциз ежегодно поднимается на 4%», - посетовал президент Союза производителей алкогольной продукции.
Косарев уточнил, что в 2021 году бюджет недополучил из-за нелегального алкоголя 136 миллиардов рублей, из них 97 приходились на водку. 65% нелегального алкоголя реализуется по традиционным каналам розничных продаж.
Косарев отметил, что ситуация в алкогольной отрасли напоминает перетягивание каната и зависит от эффективности законов.
«Здесь все зависит от того, что мы успели сделать за год, с точки зрения законодательства. Если нам удалось принять акты, которые капитально останавливают нелегальный оборот, он падает, в ином случае - растет. Здесь бесконечное перетягивание каната, потому что в этом продукте очень высокая доля государственных платежей. Если у тебя получается не платить, ты становишься очень доходным», - пояснил Косарев.
Собеседник "Радиоточка НСН" отметил, что уже осенью Госдума может принять ряд законопроектов, которые позволят получить экономический эффект в размере до 246 миллиардов рублей. В частности, смягчить ограничения по лицензированию розничных продаж алкоголя - эффект 33 миллиарда рублей, маркировка стеклянной тары - бюджет дополнительно может получить от 32 до 59 миллиардов рублей, создание реестра пивоваров - плюс 30 миллиардов в казну, а регулирование производства и оборота медицинского спирта может принести дополнительно 24 миллиарда рублей.
В середине сентября Минпромторг предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта. Ведомство предлагает без согласия правообладателя импортировать алкоголь премиальных брендов, в частности, Hennesy, Moёt, Bacardi, Baileys, Captain Morgan, Jagermeister и Jack Daniel’s.
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