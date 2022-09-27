Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

Министерство финансов РФ предложило повысить со следующего года минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Мантуров призвал до конца сентября принять решение о параллельном импорте алкоголя

Так, минимальная розничная цена водки в 2023 году может вырасти с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди — до 375 рублей (с 348 рублей), коньяка - с 480 до 517 рублей.

При этом предлагается установить минимальную отпускную цену на водку у производителей на уровне 229 рублей за 0,5 литра (сейчас - 214 рублей), оптовую цену — повысить с 222 до 238 рублей.

Также Минфин предлагает увеличить минимальную отпускную цену на бренди с 270 до 289 рублей (за 0,5 литра), оптовую — с 284 до 304 рублей. Отпускная стоимость 0,5 литра коньяка может повыситься с 371 до 397 рублей, а оптовая цена — с 391 до 419 рублей.

Ранее Минпромторг предложил включить алкоголь в список товаров для параллельного импорта, напоминает Ura.ru. Планируется, что в РФ будут завозить зарубежные вина, шампанское и крепкие спиртные напитки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныАлкогольМинфин РФ
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