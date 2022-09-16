Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта
Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.
В документе импортировать без получения согласия правообладателя предлагается виски, коньяк, игристое вино и шампанское разных брендов. Среди них Martini, Moёt, Bacardi, Baileys, Captain Morgan, Hennesy, Jagermeister, Jack Daniel’s и другие.
Ранее в мае ведомсто заявляло, что не наверно вносить в данный список алкоголь и табак из-за риска контрафакта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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