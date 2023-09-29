«Переток к пиву»: Названы последствия повышения акциз на вино в 3 раза
Если повышение акциз произойдет, то россияне начнут переходить на употребление пива, водки и менее качественных алкогольных напитков, отметил в эфире НСН член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.
Если акцизы на вино в РФ будут составлять 108 рублей за литр, то российское вино подорожает минимум на 170 рублей за бутылку, а импортное – на 400 рублей, заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут составить 108 рублей за литр. Об этом говорится в проекте изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ. Это в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 год – 35 рублей за литр. В этом году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр. Денис Руденко считает, что такое повышение абсолютно неадекватно.
«Это крайне плохая новость для всех потребителей, для всех тех людей, кто покупает вино чаще, чем раз в году. У нас примерно полгода назад были повышены импортные пошлины до 100 рублей фактически за литр, сейчас у нас вырастает еще и акциз. Это означает, что все импортные вина немедленно подорожают. Они уже начали дорожать из-за ставки пошлины на импорт… Таким образом, российское вино подорожает минимум на 170-200 рублей за бутылку, а импортное вино на 400-450 рублей. Это абсолютно неадекватное повышение. Если такое повышение состоится, то мы будем наблюдать, как будет происходить очередной отток в пиво, водку и в более дешевые продукты», - сказал Руденко.
По его словам, цены на вино уже сейчас находятся на «предельно комфортном уровне». Руденко отметил, что вино за 900 рублей и выше могут позволить себе небольшое количество россиян.
«Уже сейчас средняя цена на вино находится на относительно предельно комфортном уровне в 500-600 рублей за бутылку нормального вина. Это уже достаточно высокая цена и огромное количество людей четко понимают, что если за 500-600 рублей они еще могут купить себе бутылку вина... То вино за 900 и тысячу рублей – это уже сейчас плохо продаваемая категория», - указал собеседник НСН.
Член Союза сомелье уверен, что если акцизы все-таки решат повысить в три раза, то россияне перейдут на более дешевый алкоголь, к качеству которого могут быть вопросы.
«Будет отток в более дешевые продукты, в слабоалкогольные напитки. У нас и так продается больше 20 млн литров коктейлей... А поскольку они сильно дешевле в себестоимости, то будет происходить переток потребителей именно в эту категорию не самого хорошего продукта. Это приведет если не к коллапсу винного рынка, то к очень серьезным потрясениям и кризису», - добавил Руденко.
Ранее, в июле, правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Тогда в министерстве отметили, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос, передает «Радиоточка НСН».
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