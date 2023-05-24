В России в 2024 году начнут вводить цифровой акциз на табак и пиво

Как отмечается в документе, министерство готовит изменения совместно с «Оператор-ЦРПТ», пишет РИА ФАН. Ведомствам поручили разработать план мероприятий по отказу от нанесения специальных марок на табачную продукцию и переходу на уплату акциза на основании сведений о ее маркировке средствами идентификации.

«Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года», — указано в дорожной карте.

Планируется, что пилотный проект по использованию информации о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запустят в мае 2023 года — июле 2024-го, отмечает телеканал «360».

Мероприятия должны подтвердить возможность использования сведений о маркировке и прослеживаемости для проверок и расчета акциза на табак, табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости, пиво, пивные и сахаросодержащие напитки.

