В России в 2024 году начнут вводить цифровой акциз на табак и пиво
Введение цифрового акциза на табак и пиво начнется в России в первом квартале следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожную карту Минфина.
Как отмечается в документе, министерство готовит изменения совместно с «Оператор-ЦРПТ», пишет РИА ФАН. Ведомствам поручили разработать план мероприятий по отказу от нанесения специальных марок на табачную продукцию и переходу на уплату акциза на основании сведений о ее маркировке средствами идентификации.
«Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года», — указано в дорожной карте.
Планируется, что пилотный проект по использованию информации о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок запустят в мае 2023 года — июле 2024-го, отмечает телеканал «360».
Мероприятия должны подтвердить возможность использования сведений о маркировке и прослеживаемости для проверок и расчета акциза на табак, табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости, пиво, пивные и сахаросодержащие напитки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru