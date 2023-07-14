«Негде продавать!»: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах плохо скажется на вине
Подобные меры приведут к тому, что вино станет неинтересно производить и продавать, отметил в эфире НСН Леонид Попович.
Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в интервью НСН. По его словам, сначала нужно определить, каким образом нужно будет продавать в алкомаркетах отдельно алкогольную и винодельческую продукции.
Накануне депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах, оставив спиртное только на прилавках специализированных магазинов (алкомаркетов). По мнению авторов инициативы, благодаря этому получится исключить спонтанную покупку алкоголя из-за маркетинговых уловок в больших супермаркетах. Леонид Попович отметил, что если инициативу примут, то виноградники придется вырубать.
«Подобное предложение много раз вносилось, а потом, по абсолютно правильным и объективным причинам, отбрасывалось. Это очередной популистский подход. Они обзывают все алкоголем, в том числе и вино… А вино – это уже не алкоголь, а винодельческая продукция. То, что может быть хорошо для водки, всегда будет очень плохо для вина. Подобные меры приведут к тому, что вино вообще станет неинтересно производить и продавать. Те виноградники, которые мы сейчас высаживаем, начнем вырубать, потому что вино будет негде продавать. Сначала нужно отделить вино от водки, сказать, что делать с продуктами из этилового спирта, а потом говорить, как эти продукты по-разному продавать», - сказал Попович.
Ранее исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Алексей Плотников заявил ТАСС, что сбор урожая винограда в России достигнет 800 тысяч тонн в 2023 году. Так, площадь российских виноградников составляет 100 тысяч гектаров. А к 2030 году, указал Плотников, площадь виноградников вырастет на 35%, сообщает «Радиоточка НСН».
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