«Негде продавать!»: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах плохо скажется на вине

«Подобное предложение много раз вносилось, а потом, по абсолютно правильным и объективным причинам, отбрасывалось. Это очередной популистский подход. Они обзывают все алкоголем, в том числе и вино… А вино – это уже не алкоголь, а винодельческая продукция. То, что может быть хорошо для водки, всегда будет очень плохо для вина. Подобные меры приведут к тому, что вино вообще станет неинтересно производить и продавать. Те виноградники, которые мы сейчас высаживаем, начнем вырубать, потому что вино будет негде продавать. Сначала нужно отделить вино от водки, сказать, что делать с продуктами из этилового спирта, а потом говорить, как эти продукты по-разному продавать», - сказал Попович.

Ранее исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Алексей Плотников заявил ТАСС, что сбор урожая винограда в России достигнет 800 тысяч тонн в 2023 году. Так, площадь российских виноградников составляет 100 тысяч гектаров. А к 2030 году, указал Плотников, площадь виноградников вырастет на 35%, сообщает «Радиоточка НСН».

