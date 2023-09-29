Акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут вырасти в 3 раза
С 1 мая 2024 года в России могут повыситься акцизы на вино, следует из проекта изменений в Налоговый кодекс.
Так, акцизы могут вырасти в 3 раза и достичь 108 рублей за литр.
Ранее стало известно, что продажи коньяка в России в январе-августе текущего года увеличились на 10,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, а продажи игристых вин – на 9,2%, напоминают «Известия».
Врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил в интервью НСН, что стабильный уровень потребления алкоголя — не менее позитивный момент, чем его снижение, особенно на фоне потрясений последних лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru