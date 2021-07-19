«Перестановки министров». Политологи оценили перспективу работы кураторов регионов
Политолог Наталья Зубаревич не верит в эффективность предложенной Мишустиным меры, а политолог Виктор Потуремский считает, что польза от «кураторства» будет.
Глава правительства Михаил Мишустин определил кураторов регионов, ими стали вице-премьеры. Свои новые полномочия они будут выполнять во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Вице-премьеры будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.
Инициатива «заглохнет через год», не решив проблемы эффективного управления на местах, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.
«Не уверена, что это поможет эффективнее управлять регионами. Проблема не в том, что не были закреплены за вице-премьерами какие-то территории. Проблема в низкой эффективности работы государства. Мне никто не объяснит, почему раньше за федеральными министрами были закреплены наиболее проблемные отстающие регионы, а сейчас за вице-премьерами. Получается, что министры не могут, а вице-премьеры смогут? Не знаю, поживем – увидим. Сомневаюсь в этом. Может быть, это делается для того в том числе, чтобы не беспокоили высокое начальство. Я считаю, что все это заглохнет через год, как заглохли министры, курирующие проблемные регионы. Никто про это сейчас и не вспоминает», - отметила Зубаревич.
В свою очередь, политолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поддерживает организационные перестановки, так как кураторы смогут глубже изучить региональные проблемы.
«Практика такая существовала, это не новое изобретение, она есть и сейчас, существует в соседних странах, странах СНГ. Безусловная польза от этого есть, основная проблема управления для такой большой страны как Россия – это, конечно, расстояние. Наши масштабы впечатляют, и в этом смысле погружение руководителей именно в региональную специфику как минимум решает две задачи. Первая связана с пониманием, как все работает и как принимаемые правительством решения реализуются на местах, другая – повышение компетентности в регионалистике. Польза от этого будет», - заметил политолог.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести льготные тарифы на приобретение авиабилетов для семей с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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