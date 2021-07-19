«Перестановки министров». Политологи оценили перспективу работы кураторов регионов

Глава правительства Михаил Мишустин определил кураторов регионов, ими стали вице-премьеры. Свои новые полномочия они будут выполнять во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Вице-премьеры будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.

Инициатива «заглохнет через год», не решив проблемы эффективного управления на местах, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.

«Не уверена, что это поможет эффективнее управлять регионами. Проблема не в том, что не были закреплены за вице-премьерами какие-то территории. Проблема в низкой эффективности работы государства. Мне никто не объяснит, почему раньше за федеральными министрами были закреплены наиболее проблемные отстающие регионы, а сейчас за вице-премьерами. Получается, что министры не могут, а вице-премьеры смогут? Не знаю, поживем – увидим. Сомневаюсь в этом. Может быть, это делается для того в том числе, чтобы не беспокоили высокое начальство. Я считаю, что все это заглохнет через год, как заглохли министры, курирующие проблемные регионы. Никто про это сейчас и не вспоминает», - отметила Зубаревич.