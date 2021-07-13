«Кенты», деньги и штыки Авакова. Куда уходит непотопляемый министр

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал во вторник, 13 июня, заявление об отставке. Скриншот документа был опубликован в Facebook украинского силового ведомства. В нем Аваков просит принять отставку в соответствии с частью первой статьи 18 закона О кабинете министров Украины. Министр также благодарит коллег по МВД за годы совместной работы, а в конце заявления дописывает от руки слова «Честь имею!» По данным СМИ, Верховная Рада рассмотрит заявление Авакова на заседании 15 июля.

Аваков пересидел всех постмайданных министров и несколько премьер-министров. На пост министра внутренних дел Украины его назначили еще в феврале 2014 года. После ухода с поста президента Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского Аваков стал одним из двух министров, сохранивших свои должности в новом правительстве. Он сохранял свой министерский пост дольше всех после Майдана, несмотря на Крым, Донбасс, критику, обвинения в коррупции, а также конфликт с президентом Зеленским.

Попросивший об отставке министр запомнился, в частности, скандалом с Михаилом Саакашвили, когда тот еще был председателем Одесской областной государственной администрации. Инцидент произошел 14 декабря 2015 года. Аваков бросил стакан с водой в Саакашвили в ходе словесной перепалки на заседании Национального совета реформ. Одесский губернатор обвинил министра в том, что тот контролирует неформальные вооруженные формирования и финансирует их из коррупционных доходов. Тогда же премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал Саакашвили «гастролёром» и потребовал «убираться из Украины». Через несколько дней глава МВД подал в суд на экс-президента Грузии о защите своей чести и достоинства. Аваков потребовал от Саакашвили опровергнуть обвинения в коррупции.

Следственный комитет России в апреле 2018 года возбудил уголовное дело против Авакова. Обвинения были направлены из-за препятствий МВД Украины для россиян на территории Украины при голосовании на выборах президента России.