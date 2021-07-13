«Кенты», деньги и штыки Авакова. Куда уходит непотопляемый министр
Возглавлявший 7,5 лет МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке - спустя год после того, как его не сумели выпроводить депутаты Рады.
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал во вторник, 13 июня, заявление об отставке. Скриншот документа был опубликован в Facebook украинского силового ведомства. В нем Аваков просит принять отставку в соответствии с частью первой статьи 18 закона О кабинете министров Украины. Министр также благодарит коллег по МВД за годы совместной работы, а в конце заявления дописывает от руки слова «Честь имею!» По данным СМИ, Верховная Рада рассмотрит заявление Авакова на заседании 15 июля.
Аваков пересидел всех постмайданных министров и несколько премьер-министров. На пост министра внутренних дел Украины его назначили еще в феврале 2014 года. После ухода с поста президента Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского Аваков стал одним из двух министров, сохранивших свои должности в новом правительстве. Он сохранял свой министерский пост дольше всех после Майдана, несмотря на Крым, Донбасс, критику, обвинения в коррупции, а также конфликт с президентом Зеленским.
Попросивший об отставке министр запомнился, в частности, скандалом с Михаилом Саакашвили, когда тот еще был председателем Одесской областной государственной администрации. Инцидент произошел 14 декабря 2015 года. Аваков бросил стакан с водой в Саакашвили в ходе словесной перепалки на заседании Национального совета реформ. Одесский губернатор обвинил министра в том, что тот контролирует неформальные вооруженные формирования и финансирует их из коррупционных доходов. Тогда же премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал Саакашвили «гастролёром» и потребовал «убираться из Украины». Через несколько дней глава МВД подал в суд на экс-президента Грузии о защите своей чести и достоинства. Аваков потребовал от Саакашвили опровергнуть обвинения в коррупции.
Следственный комитет России в апреле 2018 года возбудил уголовное дело против Авакова. Обвинения были направлены из-за препятствий МВД Украины для россиян на территории Украины при голосовании на выборах президента России.
А летом прошлого года уже профильный комитет Рады рекомендовал народным депутатам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Инициаторами проекта стали парламентарии из фракции «Голос», а соавторами документа выступили нардепы из «Слуги народа» и Яна Зинкевич из «Европейской солидарности». Однако президент Украины выступил против такого решения. Тогда Зеленский пояснил свою позицию, что пока «нет лучшего министра» и достойных кандидатов для того, чтобы возглавить МВД, нет.
Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Аваков – человек, имеющий на Украине огромное влияние и возможности. По его мнению, после ухода с поста министра из политики он не уйдет, а его планы на будущее, скорее всего, согласованы с «западными кураторами».
«Этот человек очень давно в бизнесе и политике, его состояние оценивается в один миллиард долларов. У него серьёзная группа влияния в регионах, свои люди есть практически во всех фракциях Верховной рады. Президент Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу. Глава МВД контролирует и национальную полицию (около 200 тысяч человек) и национальную гвардию (60 тысяч штыков), кроме того, в значительной степени он контролирует ветеранские организации бывших добровольческих батальонов, которые представляют опасность для действующей власти», - пояснил украинский политолог.
По словам Бондаренко, какие-либо перспективы Авакова невозможны без координации со стороны групп иностранного влияния, которые очень сильны на Украине. Неслучайна и его встреча с временным поверенным в делах США в Киеве Джорджем Кентом, которая прошла в понедельник, накануне заявления об отставке.
«Без поддержки посольств США и Великобритании невозможно даже думать об успехе каких-то радикальных действий, перевороте, майдане. Поэтому, скорее всего, он будет идти по легальному пути. Теперь, когда отставка Авакова состоялась, мы узнаем, о чём накануне он разговаривал с временным поверенным в делах США в Киеве Джорджем Кентом», - отметил Бондаренко.
Между тем, о том, кто сейчас рассматривается на место Авакова, сообщил на своей странице в Telegram народный депутат Александр Качура. По его словам, это глава комитета рады по вопросам правоохранительной деятельности, член партии «Слуга народа» Денис Монастырский. Его кандидатуру внес Зеленский и партийная фракция встретила это предложение аплодисментами, написал Качура.
Среди кандидатов на пост главы МВД СМИ называли также депутата от «Слуги народа» из Харьковской области Александра Бакумова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, а также бывшего директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.
Отставку главы МВД Верховная рада может рассмотреть 15 июля.
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