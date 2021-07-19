Мишустин поручил ввести льготы на авиабилеты для семей с детьми

Отмечается, что на компенсацию льготных билетов выделили 1,35 миллиардов рублей. Купить дешевые билеты семьям с детьми можно будет на 46 направлений. По словам Мишустина, они свяжут основные российские города от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Премьер поручил Минтрансу как можно скорее провести конкурс среди авиакомпаний на введение льготных тарифов. Приобрести такие билеты можно будет уже в августе 2021 года, пишет URA.RU.

