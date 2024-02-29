Учителя поддержали идею «второго шанса на ЕГЭ», но ждут подвоха от министров

Предложение президента страны Владимира Путина о пересдаче ЕГЭ по одному из предметов поможет школьникам, если профильное министерство сумеет грамотно реализовать эту идею, заявил НСН Дмитрий Казаков.

В пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по одному из предметов есть смысл, однако важно более детально подойти к разработке инициативы, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что школьники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что новый механизм пересдачи может коснуться уже выпускников 2024 года. Казаков предположил, что подобный второй шанс поможет ряду выпускников, главное, чтобы министерство науки и высшего образования РФ грамотно подошло к реализации инициативы.

«В пересдаче есть смысл. Идея нормальная, но бывает, что хорошие мысли, которые высказываются главой государства или какими-то чиновниками, в министерстве превращаются в странные вещи. Нужно смотреть, как предложение будет оформлено в нормативно-правовом документе, тогда можно будет делать выводы. Проблема еще и в том, что в образовании сейчас много изменений, они сами по себе сильно разбалансируют процесс», - заявил он.
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Собеседник НСН добавил, что возможность пересдачи могут реализовать уже к приемной кампании 2024 года.

«Не могу сказать, что таких учеников много, но они встречаются. Ребенок может перенервничать и не сдать на желаемый балл. Иметь еще один шанс было бы неплохо. По реализации могут успеть и к 2024 году, но обычно такие решения принимаются заранее. Стоит внимательнее отнестись к инициативе, устроить дискуссию среди учительского сообщества. Но чаще у нас бывает, что никто никого не спрашивает, либо обсуждение номинальное. Хотелось бы создать более благоприятные условия учащимся», - заключил он.

Ранее сообщалось, что выпускники новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестаты без сдачи ЕГЭ, пройдя промежуточную аттестацию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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