Учителя поддержали идею «второго шанса на ЕГЭ», но ждут подвоха от министров

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что школьники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что новый механизм пересдачи может коснуться уже выпускников 2024 года. Казаков предположил, что подобный второй шанс поможет ряду выпускников, главное, чтобы министерство науки и высшего образования РФ грамотно подошло к реализации инициативы.

«В пересдаче есть смысл. Идея нормальная, но бывает, что хорошие мысли, которые высказываются главой государства или какими-то чиновниками, в министерстве превращаются в странные вещи. Нужно смотреть, как предложение будет оформлено в нормативно-правовом документе, тогда можно будет делать выводы. Проблема еще и в том, что в образовании сейчас много изменений, они сами по себе сильно разбалансируют процесс», - заявил он.