«Дело не в часах»: Депутат Смолин призвал изменить подход к преподаванию историю

Ранее Минпросвещения России предложило увеличить общее число часов, отводимое на изучение истории в школах с 340 до 476 часов. В этом случае число часов изучения предмета увеличится с двух до трех часов в неделю для 5-8 классов. В 9 классе на историю предлагают отводить по два часа в неделю. Однако по словам Смолина эта мера не повысит знания школьников.

«Это больше, чем отводилось на историю даже в советский период. Учитывая, что сейчас пятидневка и учебный план перегружен, думаю, что большего требовать нельзя. Но главное – как будет преподаваться история. В старшей школе увеличивать историю некуда. Нужно отказаться от такого преподавания, когда в 10-11 классах пытаются заново все повторить в сокращенном варианте. Важно перейти к линейному курсу и концентрироваться на том, что необходимо знать каждому культурному человеку. Современные дети не знают дату Куликовской битвы, в лучшем случае слышали про Бородино. Не знают противников России в Первой мировой войне. В случае со Второй мировой войной знают только Гитлера», - посетовал он.

По словам депутата, чтобы изменить ситуацию стоит пересмотреть существующую программу образования, включая и ЕГЭ.

«Недавно посмотрел вопросы по ЕГЭ, берусь утверждать, что к гуманитарному образованию это отношения не имеет. Вместо того чтобы сконцентрироваться на памятных датах России, учеников спрашивают про малозначительные факты. Например, про Любечский съезд князей. Если бы я не был историком по первому образованию, тоже бы не помнил о нем и жил совершенно спокойно. Нужно, чтобы курс истории сконцентрировался на понимании исторического процесса. ЕГЭ по истории в существующем виде должен быть отменен, надо возвращаться к экзамену, который бы содержал устную часть. Важно, чтобы дети могли рассказать, как понимают и чувствуют историю. Остальное – формализованный подход и мертвое образование. Если мы увеличим часы в рамках мертвого образования – результата не будет. Надо переходить к живому историческому образованию», - резюмировал Смолин.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы начал поступать обновлённый учебник истории, в котором исправили главы о репрессированных народах, передает «Радиоточка НСН».

