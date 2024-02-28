Рособрнадзор: биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ
Обществознание, биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору в 2024 году в России, сообщил в Telegram Рособрнадзор.
Таковы итоги опроса ведомства выпускников о подготовке к ЕГЭ. Выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом.
Также выяснилось, что при сдаче экзамена большинство школьников предпочитают начинать с простых заданий — такой вариант ответа выбрало преобладающее число участников опроса. На втором месте — вариант с равномерным распределением времени между всеми заданиями. На третьем месте — выполнение заданий с максимальными баллами в первую очередь.
Ранее Рособрнадзор заявил, что около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru