Рособрнадзор: биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ

Обществознание, биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ по выбору в 2024 году в России, сообщил в Telegram Рособрнадзор.

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Таковы итоги опроса ведомства выпускников о подготовке к ЕГЭ. Выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом.

Также выяснилось, что при сдаче экзамена большинство школьников предпочитают начинать с простых заданий — такой вариант ответа выбрало преобладающее число участников опроса. На втором месте — вариант с равномерным распределением времени между всеми заданиями. На третьем месте — выполнение заданий с максимальными баллами в первую очередь.

Ранее Рособрнадзор заявил, что около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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