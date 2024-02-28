Рособрнадзор: биология и информатика стали самыми популярными предметами ЕГЭ

Таковы итоги опроса ведомства выпускников о подготовке к ЕГЭ. Выбор предметов обусловлен поступлением выпускников в вуз на соответствующие направления и их повышенным интересом.

Также выяснилось, что при сдаче экзамена большинство школьников предпочитают начинать с простых заданий — такой вариант ответа выбрало преобладающее число участников опроса. На втором месте — вариант с равномерным распределением времени между всеми заданиями. На третьем месте — выполнение заданий с максимальными баллами в первую очередь.

Ранее Рособрнадзор заявил, что около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

