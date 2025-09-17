По словам психолога Павла Жавнерова, тем, кто работал на удаленке, становится труднее затем возвращаться в офис и общаться с людьми.

«Когда человек какое-то время работает дома, то ему гораздо сложнее затем возвращаться в офис, находиться в команде, в коллективе, общаться с людьми, потому что там совершенно другая среда. Для большинства людей на сегодняшний день и для нового поколения, в частности, удаленная работа гораздо более привлекательна. Люди начинают работать дома, и им кажется, что они дольше спят, лучше себя чувствуют, более продуктивны, но по факту они, наоборот, больше отвлекаются на какие-то домашние вещи. Им сложнее выполнять работу, у них ниже продуктивность, потому что слишком много факторов которые отвлекают», - считает психолог.

