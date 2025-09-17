Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят

Когда человек какое-то время работает дома, то ему гораздо сложнее затем возвращаться в офис, находиться в команде, в коллективе, заявил в разговоре с НСН психолог Павел Жавнеров.

Сотрудники на удаленке лояльнее к переработкам, чем работающие в офисе, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Ранее исследователи в США пришли к выводу, что удаленная работа делает человека счастливее, сообщает издание Fortune. Учёные посчитали: удалёнщики спят на 30 минут дольше, испытывают меньше стресса, а их качество жизни в целом выше. При этом продуктивность не страдает, а наоборот, усиливается. Голованова подчеркнула, что те, кто находятся на удаленке, по статистике чаще перерабатывают.

«Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37% утверждают, что перерабатывают часто) и на удаленке (33% перерабатывают часто). В целом сотрудники на удаленке лояльнее к переработкам, чем работающие в офисе», - отметила эксперт.

Специалист назвала и основные плюсы удаленной работы.

«Главное преимущество дистанционной занятости, по словам дистанционных работников, — возможность работать в любом месте, где есть интернет (62% опрошенных), меньшее число отвлекающих факторов по сравнению с офисной работой (имеются в виду совещания, планерки, переговоры и проч.), меньшее количество поводов для стресса, больший объем свободного времени, а, следовательно, и возможность брать подработки. Среди удаленщиков 29% опрошенных имеют дополнительную занятость, а среди россиян, трудящихся на территории работодателя, — 22%. Работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,2 против 6,8 часа, соответственно. И это понятно: в хоум-офисе до рабочего места — рукой подать», - заметила Голованова.

По словам психолога Павла Жавнерова, тем, кто работал на удаленке, становится труднее затем возвращаться в офис и общаться с людьми.

«Когда человек какое-то время работает дома, то ему гораздо сложнее затем возвращаться в офис, находиться в команде, в коллективе, общаться с людьми, потому что там совершенно другая среда. Для большинства людей на сегодняшний день и для нового поколения, в частности, удаленная работа гораздо более привлекательна. Люди начинают работать дома, и им кажется, что они дольше спят, лучше себя чувствуют, более продуктивны, но по факту они, наоборот, больше отвлекаются на какие-то домашние вещи. Им сложнее выполнять работу, у них ниже продуктивность, потому что слишком много факторов которые отвлекают», - считает психолог.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
