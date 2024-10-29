Останина назвала «возвратом Средневековья» идею отправить женщин на «удаленку»

Инициатива движения «Ветераны России» отправить миллионы женщин на удаленку для повышения уровня рождаемости — не что иное, как «возврат Средневековья», заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Газета.Ru».

В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

По словам парламентария, законодатель забыл узнать мнение самих женщин, которые добивались равенства с мужчинами. Идея запретить участие женщин в общественной жизни — часть фашистской идеологии, а также идеологии талибов (запрещенная в России организация) которые запрещают женщинам «даже на улице разговаривать».

Останина добавила, что рождение и воспитание детей — удел не только женщин, но и мужчин.

«Мне не хочется думать, что общественная организация с таким патриотическим названием имеет только одну задачу — борьбу с российскими женщинами. Неужели только так можно доказать свою мужскую самостоятельность?» — подчеркнула депутат.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила обсудить возможность законодательного урегулирования работы на «удаленке» для женщин с маленькими детьми и многодетных матерей.Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РаботаЖенщиныГосдумаДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры