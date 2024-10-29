Останина назвала «возвратом Средневековья» идею отправить женщин на «удаленку»
Инициатива движения «Ветераны России» отправить миллионы женщин на удаленку для повышения уровня рождаемости — не что иное, как «возврат Средневековья», заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Газета.Ru».
По словам парламентария, законодатель забыл узнать мнение самих женщин, которые добивались равенства с мужчинами. Идея запретить участие женщин в общественной жизни — часть фашистской идеологии, а также идеологии талибов (запрещенная в России организация) которые запрещают женщинам «даже на улице разговаривать».
Останина добавила, что рождение и воспитание детей — удел не только женщин, но и мужчин.
«Мне не хочется думать, что общественная организация с таким патриотическим названием имеет только одну задачу — борьбу с российскими женщинами. Неужели только так можно доказать свою мужскую самостоятельность?» — подчеркнула депутат.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила обсудить возможность законодательного урегулирования работы на «удаленке» для женщин с маленькими детьми и многодетных матерей.Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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