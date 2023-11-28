Ездить точно будет: BMW и Mercedes не заблокируют машины россиян

Ранее СМИ сообщали, что Mercedes-Benz и BMW начали блокировать свои автомобили, находящиеся в России, так как бортовая электроника считает, что машины находятся в угоне.

«История про полную блокировку автомобиля похожа на фейк, по крайне мере, мы не встречали таких прецедентов. Если использовать офлайн-диагностику, то заблокировать автомобиль производителю проблематично. С начала 2010-х годов для диагностики используются онлайн-версии, от которых сейчас Россия отключена. Все более-менее серьезные работы производятся через онлайн (программирование, адаптации). Соответственно, производители теоретически могут блокировать доступ к ПО», - отметил Тимашов.

Эксперт заверил, что перепрограммировать можно что угодно, но насколько это будет качественно – никто не знает, никаких гарантий никто не даст.

«На данный момент в России все чаще встречаются автомобили, которые ранее были не доступны, в том числе новые модели. Теоретически можно «перепрошить» все, но насколько будет полным функционал, это вопрос, ведь ряд функций на современных автомобилях требует не только ПО, но и соответствующую инфраструктуру. Потребитель должен сам решить, насколько он готов преодолевать и мириться с теми или иными вещами. Если будет спрос, сервис всегда подстроится», - заключили в Автодоме.

Ранее сообщалось, что средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в РФ достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем в 2022 году. Он объяснил, что машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже, отмечает «Радиоточка НСН».

