Два крупных российских бизнеса отказались от поставок европейских автомобилей
Дилерские холдинги «АвтоСпецЦентр» и «Автодом» прекратят поставку в Россию автомобилей через параллельный импорт. Соответствующее решение было продиктовано ограничениями по поставкам, падением спроса на автомобили и ростом затрат на импорт премиальных машин из Европы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба компаний в интервью изданию «Газета.Ru».
По словам директора по коммуникациям группы компаний Анны Уткиной, в дальнейшем такие поставки станут штучными, а упор будет сделан на наращивание поставок китайских электромобилей и гибридных машин. При этом собеседница издания подчеркнула, что сервисные мощности, поставка запчастей и выполнение обязательств перед владельцами европейских марок будут сохраняться в полном объеме еще длительное время.
Уткина добавила, что у премиальных европейских автомобилей по-прежнему нет конкурентов на рынке. Для повышения спроса на них дилеры проведут «тотальную распродажу» машин, которые попали в страну по параллельному импорту. Самыми популярными автомобилями, ввезенными таким образом, в текущем году стали Audi, BMW, Mercedes и Porsche.
Ранее Минпромторг России сообщил, что с января по октябрь 2023 года в России было продано 1 041 612 новых автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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