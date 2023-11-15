Два крупных российских бизнеса отказались от поставок европейских автомобилей

По словам директора по коммуникациям группы компаний Анны Уткиной, в дальнейшем такие поставки станут штучными, а упор будет сделан на наращивание поставок китайских электромобилей и гибридных машин. При этом собеседница издания подчеркнула, что сервисные мощности, поставка запчастей и выполнение обязательств перед владельцами европейских марок будут сохраняться в полном объеме еще длительное время.

Уткина добавила, что у премиальных европейских автомобилей по-прежнему нет конкурентов на рынке. Для повышения спроса на них дилеры проведут «тотальную распродажу» машин, которые попали в страну по параллельному импорту. Самыми популярными автомобилями, ввезенными таким образом, в текущем году стали Audi, BMW, Mercedes и Porsche.

Ранее Минпромторг России сообщил, что с января по октябрь 2023 года в России было продано 1 041 612 новых автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

