СМИ: Mercedes-Benz и BMW начали блокировать автомобили, находящиеся в России
Mercedes-Benz и BMW начали блокировать свои автомобили, находящиеся в России, сообщает АБН со ссылкой на автодилеров.
Причиной блокировки эксперты называют ошибку бортовой электроники, которая считает, что машины находятся в угоне. Отмечается, что речь идет об автомобилях, прибывших в Россию по параллельному импорту.
По данным СМИ, российские автомеханики уже нашли способы как обойти эти ошибки. Специалисты просто сбрасывают все настройки автомобиля до заводских.
Ранее сообщалось, что средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в РФ достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем в 2022 году. Он объяснил, что машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже, отмечает RT.
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