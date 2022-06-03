«Переложились в депозиты»: В России зафиксировали падение рекордной долговой нагрузки

На текущий момент долговая нагрузка в стране стабилизировалась из-за изменений ключевой ставки, в условиях экономической неопределенности население предпочитает копить денежные средства, а не тратить, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2022 года поставил рекорд. На погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. В марте — апреле 2022 года регулятор зафиксировал существенный рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж — с 5,3 до 7,5%.

«Весь прошлый год наблюдался достаточно высокий темп роста потребительского кредитования, практически во всех сегментах. Это во многом вызывало беспокойство Банка России. Это приводило как раз к увеличению долговой нагрузки, которая определенного пика достигла к началу этого года. Однако в текущей ситуации резкого увеличения и снижения ключевой ставки это привело к существенному падению объемов новых выдач. Есть основание полагать, что на текущий момент долговая нагрузка стабилизировалась», - пояснил Доронкин.

По его словам, перед Банком России на текущий момент стоит задача оживить кредитование, а не бороться с уровнем долговой нагрузки.