«Переложились в депозиты»: В России зафиксировали падение рекордной долговой нагрузки
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в эфире НСН отметил, что просроченная задолженность продолжает оставаться на высоком уровне.
На текущий момент долговая нагрузка в стране стабилизировалась из-за изменений ключевой ставки, в условиях экономической неопределенности население предпочитает копить денежные средства, а не тратить, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2022 года поставил рекорд. На погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. В марте — апреле 2022 года регулятор зафиксировал существенный рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж — с 5,3 до 7,5%.
«Весь прошлый год наблюдался достаточно высокий темп роста потребительского кредитования, практически во всех сегментах. Это во многом вызывало беспокойство Банка России. Это приводило как раз к увеличению долговой нагрузки, которая определенного пика достигла к началу этого года. Однако в текущей ситуации резкого увеличения и снижения ключевой ставки это привело к существенному падению объемов новых выдач. Есть основание полагать, что на текущий момент долговая нагрузка стабилизировалась», - пояснил Доронкин.
По его словам, перед Банком России на текущий момент стоит задача оживить кредитование, а не бороться с уровнем долговой нагрузки.
«Банк России принимает определенные меры – на текущий момент стоит задача оживать кредитование, нет риска перегрева, потому что ажиотажный спрос снизился. Население занимает выжидательную позицию, не спешит тратить – многие переложились в депозиты. В случае очень высокой активности, что маловероятно до конца года, у Банка России есть инструментарий по ограничению выдачи кредитов – он будет прибегать к повышенным коэффициентам риска при расчете достаточности капитала по потребительским кредитам», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом доля просроченных кредитов продолжает расти на фоне финансовых трудностей и проблем с работой у определенных групп населения, добавил Доронкин.
«Просроченная задолженность – это вполне логичное следствие того, что активно рос рынок, рынок прошлый год рос очень большими темпами, а просрочка всегда образуется не сразу. На рынке могла сказаться ситуация марта-апреля, какой-то неопределенности, это могло отразиться на готовности платить – могли быть задержки зарплаты и так далее», - сказал он.
Россиянам, у которых уже есть кредиты, следует запретить выдачу новых займов, это позволит клиентам банков избежать долговой ямы. Такое мнение ранее высказал экс-председатель Банка России Сергей Дубинин. По словам бывшего главы ЦБ, запрет должен коснуться граждан с любыми кредитами: потребительскими, кредитными картами, автокредитами и ипотекой.
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