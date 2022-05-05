Бывший глава ЦБ призвал запретить россиянам иметь два кредита одновременно
Россиянам, у которых уже есть кредиты, следует запретить выдачу новых займов, это позволит клиентам банков избежать долговой ямы. Такое мнение высказал экс-председатель Банка России Сергей Дубинин.
По словам бывшего главы ЦБ, запрет должен коснуться граждан с любыми кредитами: потребительскими, кредитными картами, автокредитами и ипотекой.
«Каждый новый кредит дороже, чем старый — идет накрутка процентов. В развитых экономиках уровень кредитной нагрузки домохозяйств поднимается до 60–70%, в России это порядка 25%. Казалось бы, все хорошо. Но нет. Пока люди берут кредиты для погашения ранее взятых, они попадают в долговую яму», — объяснил Дубинин в беседе с «Газетой.ру».
Экс-председатель ЦБ отметил, что отслеживать выдачу кредитов можно посредством бюро кредитных историй.
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