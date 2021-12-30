«Переименовательная эпидемия»: В Госдуме указали на необоснованность названий улиц

«Яндекс.Карты» 30 декабря определили самые «советские» города и регионы страны. Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан стали лидерами по числу советских названий улиц, проспектов, площадей и переулков. Наибольшую долю «советских» улиц выявили в Мордовии, Чувашии, Воронежской и Кировской областях.

«Мне кажется, что сложно по количеству оценивать. Все-таки разные города по размерам, по объемам. Но это говорит просто о том, что в какой-то момент времени люди, для которых это было дорого, попытались сохранить часть своей истории и не подверглись общей переименовательной эпидемии. Она проходила в 1990-е годы по всей стране. Но когда в моем родном городе переименовывали некоторые улицы, которые получили имена людей, никогда не посещавших его, я к этому относился спокойно. Люди не обращают внимания на названия улиц до того момента, пока их кто-то не попытается переименовать. Сейчас, по крайней мере, происходит так. Для кого-то эта история большая ценность, для кого-то меньшая. Мне кажется, здесь общих каких-то лекал вряд ли можно найти. Но есть необоснованно названные улицы и даже целые города, получившие свои наименования просто под влиянием каких-то разовых событий, в основном революционных. Это, конечно, может быть не очень хорошо», - отметил Пахомов.

По мнению депутата, названия улиц в российских городах все же не стоит менять. Пахомов подчеркнул, что сменить вывески на домах не будет стоить каких-то больших денег.

«Советские названия улиц в России менять не стоит. Я не думаю, что поменять вывески на домах в городах - это какая-то большая задача. Если город на это решается, то значит есть основания. Это все тоже не такая простая процедура. Это соответствующая комиссия, обсуждение. Деньги здесь будут не очень большие, если, конечно, не центральный проспект города переименовывать», - заключил Пахомов.

В 2020 году в России началась новая волна переименований. Сразу в десятках городов обсуждалась идея возвращения исторических названий улицам, отказ от советских названий площадей, парков и районов.

